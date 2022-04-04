Путін провалив всі три цілі щодо України, які переслідував перед повномасштабним вторгненням, - Блінкен

Про це йдеться в заяві Блінкена.

"Росія переслідувала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, позбавити її суверенітету і незалежності; затвердити російську владу і розділити Захід, розділити Альянс. І за всіма трьома напрямками Путін провалився. Україна тепер більш згуртована. Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені", - наголосив він.

За словами Блінкена, за час війни міць РФ дуже зменшилася, адже армія країни сильно відстала, а економіка країни почала хитатися.

"І, звичайно ж, НАТО і захід більш згуртовані, ніж будь-коли за останній час. Так що тільки на цій підставі ми вже спостерігаємо серйозну невдачу для Росії", - додав він.

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