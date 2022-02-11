Загроза РФ Україні: Путін проведе перемовини з Байденом і Макроном 12 лютого

Про це заявив у коментарі РІА Новинам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.



"Путін і Байден планують провести телефонну розмову ввечері 12 лютого, вона відбудеться на запит американської сторони", - сказав він.



Пєсков додав, що Путін також проведе перемовини з Макроном.



В Єлисейському палаці підтвердили майбутню розмову Макрон-Путін, передає AFP.



"Еммануель Макрон планує поговорити телефоном з Володимиром Путіним про ситуацію навколо України в суботу опівдні", - йдеться у повідомленні.



Радник Байдена із нацбезпеки Джек Салліван також анонсував розмову президентів США та РФ.





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