Загроза РФ Україні: Путін проведе перемовини з Байденом і Макроном 12 лютого
Президент РФ Володимир Путін проведе перемовини з лідерами Франції та США - Емануелем Макроном та Джо Байденом 12 лютого
Про це заявив у коментарі РІА Новинам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Путін і Байден планують провести телефонну розмову ввечері 12 лютого, вона відбудеться на запит американської сторони", - сказав він.
Пєсков додав, що Путін також проведе перемовини з Макроном.
В Єлисейському палаці підтвердили майбутню розмову Макрон-Путін, передає AFP.
"Еммануель Макрон планує поговорити телефоном з Володимиром Путіним про ситуацію навколо України в суботу опівдні", - йдеться у повідомленні.
Радник Байдена із нацбезпеки Джек Салліван також анонсував розмову президентів США та РФ.
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