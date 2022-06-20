"Путин разрешил": СБУ перехопила розмову окупанта про дозвіл на мародерство і зручне крадене взуття
Мародерство для рашистів – не злочин. Дозвіл на грабунок в Україні окупантам дав персонально Путін
Про це перехопленій СБУ розмові з дружиною розповідає один із загарбників.
Він дуже радіє, що крадіжки під час війни у Росії не вважаються злочином і не караються.
"Тобто це, коротше, кримінально не карають – наше мародерство. Це дозволено, Путін довзолив. Наказ давав: мародерство дозволене на час бойових дій", – розповідає окупант дружині.
Він дуже заздрить своєму старшині, який "телевізори намародерив, пральні машини, гриль – усе гребе!"
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А от сам загарбник склав свій "бізнес-план". Хоче накрасти військове екіпірування, адже обмундирування на "спецоперацію" окупантам доводиться купувати самим. Зараз мародер полює на хороший бронежилет, взуття вже встиг вкрасти.
"Я зараз сиджу в цих українських, намародерених берцях. А вони, знаєш, як чешки, є**ть. Ну просто чешки. Візьми наші, уставні – по 2 кілограми берець важить. У них, по-перше, нога потіє. А ці – продуває! З вентиляційною тканиною! Ну просто о**єнні!" – захоплюється мародер.
"Цікаво, чи надовго йому вистачить такого захоплення? Адже наші захисники зроблять усе, щоб загарбників у тих крадених берцях і поховали", – коментує перехоплену розмову Служба безпеки України.
- Нагадаємо, російські військові примусово вивозили жителів Сєверодонецька, щоб мародерити.
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