"Три телевізори зникли, треба розібратися": окупанти крадуть один в одного намародерене майно

Це випливає із запису перехопленої розмови рашиста Вови з дружиною, яка займається розподілом награбованого, що його оприлюднила Служба безпеки України.

Загарбники організували "логістичні центри" з доставки награбованого на війні і продажу українських речей. Однак їх росіяни крадуть одне в одного.

"Вчора Вовина дружина мікрохвильовку забрала…, вентилятор, кавомолку, мультиварку", – звітує чоловікові дружина. Крім того, вона ніяк не може віднайти 4 телевізори, які Вова намародерив в Україні – "три телевізори в коробці та один без коробки". До дружини доїхав лише один, без коробки, тому вона підозрює, що їх забрав "той хрін… він уже двічі забирав", тому просить чоловіка "розібратися".

Нагадаємо, СБУ викрила організацію фінансування російської агентури на Київщині – переправляли гроші з РФ в Україну через підсанкційні платіжні системи.

"Судячи з усього, росіяни і дня не можуть прожити, щоб не вкрасти навіть по другому колу. Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків, бо, з огляду на санкції, всі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в Росії", – йдеться в повідомленні СБУ.