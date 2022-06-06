"Три телевізори зникли, треба розібратися": окупанти крадуть один в одного намародерене майно
Родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні, але нічого не виходить, бо росіяни крадуть у своїх
Це випливає із запису перехопленої розмови рашиста Вови з дружиною, яка займається розподілом награбованого, що його оприлюднила Служба безпеки України.Загарбники організували "логістичні центри" з доставки награбованого на війні і продажу українських речей. Однак їх росіяни крадуть одне в одного.
"Вчора Вовина дружина мікрохвильовку забрала…, вентилятор, кавомолку, мультиварку", – звітує чоловікові дружина. Крім того, вона ніяк не може віднайти 4 телевізори, які Вова намародерив в Україні – "три телевізори в коробці та один без коробки". До дружини доїхав лише один, без коробки, тому вона підозрює, що їх забрав "той хрін… він уже двічі забирав", тому просить чоловіка "розібратися"."Судячи з усього, росіяни і дня не можуть прожити, щоб не вкрасти навіть по другому колу. Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків, бо, з огляду на санкції, всі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в Росії", – йдеться в повідомленні СБУ.
- Нагадаємо, СБУ викрила організацію фінансування російської агентури на Київщині – переправляли гроші з РФ в Україну через підсанкційні платіжні системи.
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