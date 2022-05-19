Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін роздратований та розгублений від того, що нічого не вдається. Він планував масовий призов для того, щоб протистояти не тільки Україні, а ще протистояти Заходу. І цей етап провальний. Всі етапи ведуть до його знищення. Він намагається креслити, десь показати окремі напрямки. Визначає місця - Донецька, Луганська області, особливо Маріуполь, Запоріжжя, Херсонська область з метою створення республік - нічого не виходить. Путін дезорієнтований, він не розуміє чому? Він ставить вину Шойгу, Герасимову. На противагу позиції війни, росіяни вже мають понад десять вбитих генералів. Шість генералів зміщені з різних посад. Тому, що не виконали основне завдання. Вже й цей жорстокий Дворніков, який творив величезні репресії у Сирії та творить в Україні, він теж не виконав завдання", - підкреслив Маломуж.

Також ексголова Служби зовнішньої розвідки генерал Маломуж додав, що є інформація, що Путін особисто керує операцією.

"Генералітет не виконує завдання й не може виконати. Путін не розуміє, що він попав у велику проблему стратегічного, політичного, ідеологічного й саме головне військового характеру. Коли мотивований народ захищає себе - шансів немає. Нехай буде десять самих талановитих генералів - нічого не вийде. Путін вже бачить, що не довіряє їм та намагається коригувати плани. Тим більш не вдало. Тому, що Путін ані військовий стратег, ані військовий начальник - це рядовий опер, який не вміє керувати оперативним підрозділом, не вміє оцінити політичну, економічну та військову ситуацію", - наголосив Маломуж.