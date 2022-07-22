Путін розраховує, що США забудуть про Україну, — директор ЦРУ

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє The Gardian.

"Погляд Путіна на американців полягає в тому, що ми завжди страждаємо від синдрому дефіциту уваги і відвертаємося на щось інше. Я думаю, що зараз він не має рації", - сказав Бернс.

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Бернс зазначив, що останнім часом Путін покладається на дедалі менше коло радників. "Він дуже підозрілий, завжди налаштований на вразливі місця, якими може скористатися. Путін не дуже вірить у наших кращих ангелів", - додав Бернс.

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