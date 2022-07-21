Про це повідомляє ВВС, з посиланням на слова Директора ЦРУ Вільяма Бернса.

У ЗМІ все частіше з’являються непідтверджені припущення про те, що Путін, якому цього року виповнюється 70 років, може страждати від поганого здоров’я, можливо, від раку.

Але Вільям Бернс сказав, що немає жодних доказів, які б свідчили про це, пожартувавши, що він виглядає "надто здоровим".

"Ходить багато чуток про здоров’я президента Путіна, але, наскільки ми можемо судити, він цілком здоровий", — сказав пан Бернс на Форумі з безпеки в Аспені в Колорадо.

У відповідь на сміх він додав, що це не офіційний висновок розвідки.

Французькі журналісти дослідили, що Путін під час закордонних візитів ходить у туалет "з чемоданчиком", щоби вороги не дізнались про стан його здоров'я.

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