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Головна війна з Росією "Потрібно збільшувати інтенсивність ударів по ворогу": Зеленський про засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

"Потрібно збільшувати інтенсивність ударів по ворогу": Зеленський про засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

21 липня, 2022 четвер
22:39
війна з Росією

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна має істотний потенціал для просування на фронті для завдання окупантам нових відчутних втрат

Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.

21 липня відбулось чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України. Визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. Учасники засідання Ставки погодилися, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті й для завдання окупантам нових відчутних втрат", - сказав президент.

Президент разом із керівниками ключових державних установив обговорив поточну ситуацію на передовій і довкола України.

"Заслухали доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, також керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Безпосередньо з передової підключався до засідання Ставки генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ", - розповів Зеленський.

Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України (СВГ) – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України. 

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