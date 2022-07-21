Подоляк порадив росіянам зробити ще один "жест доброї волі"
Радник глави Офісу президента України запропонував росіянам піти з Херсона
Про це Подоляк написав у Twitter.
"Актуальний на зараз "жест доброї волі" — Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше — постійна бавовна, нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез".
Коло можливостей стає вужчим, як і купчастість стрільби української артилерії", - написав радник глави ОПУ.
- 21 липня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ знищили 6 складів та пункт командування окупантів.
- Ввечері 20 липня на Херсонщині в окупованому місті Скадовськ пролунали вибухи, було чутно постріли.
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