Подоляк порадив росіянам зробити ще один "жест доброї волі"

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Актуальний на зараз "жест доброї волі" — Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше — постійна бавовна, нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез".

Коло можливостей стає вужчим, як і купчастість стрільби української артилерії", - написав радник глави ОПУ.

21 липня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ знищили 6 складів та пункт командування окупантів.

Ввечері 20 липня на Херсонщині в окупованому місті Скадовськ пролунали вибухи, було чутно постріли.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb