Про це сказав екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану та колишній радник президента Казахстану з питань національної безпеки Альнур Мусаєв у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Зараз у РФ реально зіштовхнулася група яструбів і ті, хто таємно керували всіма політичними й економічними процесами в країні, воєнними також. Найголовніше зараз, що в очах того ж таки Путіна всі угруповання пошилися в дурні – і ФСБ, і ГРУ, і військові, і політичні структури, які контролювали ситуацію свого часу в Україні, – їм так здавалося, що вони контролюють. В очах Путіна, який є єдиним центром прийняття рішень поки що, вони всі в ситуації певної поразки", - зазначив він.

На думку Мусаєва, кожна група намагається перетягнути Путіна на свій бік.

"Поки що ми бачимо, що, попри втрату прямого управління й планування процесу, а це видно по розгойдуванню від мобілізації до воєнного стану, Путін природно намагається спиратися на якісь структури, котрі не стільки дурниць наробили, і знайти вихід із цієї ситуації. Збоку ми чудово бачимо, що виходу немає. Тому він хапається за першу-ліпшу соломинку, яку йому підкладають ті чи інші угруповання, - підтримує мобілізацію, боротьбу з міграційними процесами, якісь рухи міністерства фінансів", - сказав ексрадник Назарбаєва.

Він наголосив, що жодна група сьогодні не може йому запропонувати нормального виходу з цієї ситуації.

"Знаю, як це там відбувається, коли навколо всі абсолютно не здатні на прийняття гострих рішень. Тому дуже малоймовірно, що станеться якийсь рішучий крок на кшталт арешту. Але подальший розбрід може спричинити великі зіткнення між угрупованнями, і хтось когось дійсно таки табакеркою приб’є, і розпочнеться та велика боротьба, в яку втягнуть особисто Путіна. Коли угруповання навколо Путіна, які змагаються між собою, стикнуться фізично – когось отруять чи пристрелять, боротьба розпочнеться дуже серйозна. Такий варіант цілком можливий", - вважає Мусаєв.

Він прогнозує, що з цього почнуться кардинальні зміни в російському керівництві.

"Путін розуміє, що в разі мирної угоди й виведення військ з території України, як це нормально й цивілізовано заведено, – це кінець влади й життя. Погодитися на такий мирний договір він не може, тому чинить всі ці звірячі дії, які, на його думку, можуть зумовити мирні угоди на його умовах. Але все це вже неможливо. Відчуття в нього є, що в нього це не вийде", - додав ексрадник Назарбаєва.

Мусаєв наголосив, що у оточенні Путіна шукають варіанти.

"Там дуже багато людей з еліти Росії, починаючи з Абрамовича, шукають можливості домовитися й вийти з цієї ситуації без великих утрат. Але наразі це неможливо: Захід, насамперед Україна, на жодні угоди з цим агресором вже не пристане. Якщо пристане, то Заходу й взагалі цивілізованому світу - буде такий жахливий політичний удар, який відіб’ється на світосприйнятті населення всієї Земної кулі. Поразка демократії, поразка цивілізованого світу перед диктатурою, яка є з диктатур найбільш махровою, означатиме дуже погані речі", - сказав він.

На його думку. демократія у випадку якихось домовленостей на умовах Росії зазнає цивілізаційного краху.

"Я певен, що на Заході й в Україні це чудово розуміють. Можна було піти назустріч Росії в якихось питаннях, чимсь поступитися, якби вони мали межі своєї жорстокості й своїх апетитів. Чи принаймні мали міць, щоб силою нав’язати свою політику, свій світогляд, свій русскій мір. Але оскільки нічого цього Росія не має, західний світ просто повинен допомогти Україні перемогти в цій війні", - підсумував Мусаєв.