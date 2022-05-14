Путін скликає зустріч з Лукашенком та іншими лідерами ОДКБ

Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція Белта.

Зустріч лідерів ОДКБ відбудеться 16 травня у Москві. Вона буде присвячена 30-річчю підписання договору про колективну безпеку та 20-річчю створення організації.

У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зазначили, що учасники планують обговорити питання нинішньої обстановки в регіоні та світі та "заходи спільного реагування на різнопланові виклики та загрози, що виникають".

Крім цього, Олександр Лукашенко проведе двосторонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. У Мінську анонсували, що однією з головних тем бесіди стануть питання "розвитку кооперації та спільна робота над імпортозаміщенням".

Членами ОДКБ є Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

4 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України країни - учасниці ОДКБ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb