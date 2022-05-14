Путін скликає зустріч з Лукашенком та іншими лідерами ОДКБ
16 травня у Москві відбудеться зустріч лідерів Організації договору про колективну безпеку
Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція Белта.
Зустріч лідерів ОДКБ відбудеться 16 травня у Москві. Вона буде присвячена 30-річчю підписання договору про колективну безпеку та 20-річчю створення організації.
У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зазначили, що учасники планують обговорити питання нинішньої обстановки в регіоні та світі та "заходи спільного реагування на різнопланові виклики та загрози, що виникають".
Крім цього, Олександр Лукашенко проведе двосторонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. У Мінську анонсували, що однією з головних тем бесіди стануть питання "розвитку кооперації та спільна робота над імпортозаміщенням".
Членами ОДКБ є Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.
- 4 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України країни - учасниці ОДКБ.
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