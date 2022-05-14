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Путін скликає зустріч з Лукашенком та іншими лідерами ОДКБ

14 травня, 2022 субота
11:36
Світ Лукашенко Путін

16 травня у Москві відбудеться зустріч лідерів Організації договору про колективну безпеку

Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція Белта. 

Зустріч лідерів ОДКБ відбудеться 16 травня у Москві. Вона буде присвячена 30-річчю підписання договору про колективну безпеку та 20-річчю створення організації.

У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зазначили, що учасники планують обговорити питання нинішньої обстановки в регіоні та світі та "заходи спільного реагування на різнопланові виклики та загрози, що виникають". 

Крім цього, Олександр Лукашенко проведе двосторонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. У Мінську анонсували, що однією з головних тем бесіди стануть питання "розвитку кооперації та спільна робота над імпортозаміщенням".

Членами ОДКБ є Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

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Росія
Білорусь
Казахстан
Володимир Путін
Таджикистан
Олександр Лукашенко
Вірменія
Киргизстан
ОДКБ
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