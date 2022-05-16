Путін спробує переконати країни-учасниці саміту ОДКБ взяти участь у війні, але ці країни не камікадзе, - нардеп Чернєв
Єгор Чернєв, народний депутат України вважає, що країни ОДКБ вже розуміють послаблення РФ на міжнародній арені й саміт цієї безпекової організації носить більш формальний характер, тому Путіну навряд чи вдасться вмовити учасниць вступити у війну
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Нардеп зазначив: "Країни-члени ОДКБ - не камікадзе. Вони бачать, що зараз відбувається з РФ, яким вона стає вигнанцем на геополітичній арені і як потерпає російська економіка від санкцій. Путін, імовірно, буде намагатися переконати якось виступити країни у війну, можливо, не офіційно, а допомогти зброєю. Невиключне, що Путін буде просити саме таким чином взяти участь у військових діях. Але я дуже сумніваюсь, що країни ОДКБ на це погодяться, тому на 90% впевнений, що це формальна зустріч".
Єгор Чернєв нагадав, що Казахстан, з самого початку повномасштабного агресивного вторгнення Росії на територію Україну, висловив свою позицію проти участі у військових діях та проти війни в Україні.
"За деякими даним Вірменія перекинула літаки на допомогу Росії, але інформація не підтверджена на 100%. Щодо Білорусі, то там немає чим воювати тому, що білоруські війська без підтримки Росії не підуть в Україну "- додав Чернєв.
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