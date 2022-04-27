Держави-члени ОДКБ не виявляють бажання брати участь у війні РФ проти України, - українська розвідка

Про це повідомляє ГУР МО.

"Попри наполягання РФ, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. В тому числі на території так званих ДНР та ЛНР. Натомість, члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території РФ або Білорусі. Але тільки після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію", - пишуть розвідники.

15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ, питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось.

"Наразі всі країни-учасники ОДКБ (окрім РФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність «ДНР»/«ЛНР»", - йдеться у повідомленні.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що ніхто з країн ОДКБ не візьме участь у кривавій авантюрі Путіна

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