Ніхто з країн ОДКБ не візьме участь у кривавій авантюрі Путіна – військовий експерт

Заплановану найближчими днями зустріч командувачів ОДКБ прокоментував Олександр Коваленко, військовий експерт, в етері Еспресо TV



Експерт зазначив: "Нагадаю, через 2 дні відбудеться зустріч командувачів ОДКБ, теж важливо на це звернути увагу. Тобто ця зустріч, Лукашенко та Путіна, відбулася саме напередодні зустрічі командувачів ОДКБ. Дуже часто в інформаційному середовищі РФ лунали такі наративи, що можуть бути використані саме речові важелі ОДКБ у війні проти України, тобто ОДКБ проти ось цієї "нацистської держави" з цією демілітаризацією, і виступити одним фронтом".



Олександр Коваленко зауважив:"Але ніхто, ніхто не візьме участь у кривавій авантюрі Путіна. Ані Казахстан, чи Таджикистан, чи Киргизстан, чи Вірменія - вони не задіють свої війська. Навіть, якщо Путін, наприклад, зробить якусь провокацію у Бєлгороді, знищить якусь цивільну будівлю, загинуть цивільні громадяни РФ, знову таки звинуватять не ФСБ, а Україну, ЗСУ та будуть використані важелі 4 статті ОДКБ, то жодна з країн ОДКБ на це не піде. Це буде крах ОДКБ та крах взагалі внутрішньої та зовнішньої політики Росії".

Нагадаємо, 12 квітня Путін зустрівся з Лукашенком: обговорили війну проти України і "єдиний оборонний простір"