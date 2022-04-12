Путін зустрівся з Лукашенком: обговорили війну проти України і "єдиний оборонний простір"

Про це повідомляють росЗМІ.

"Обговорили і питання формування єдиного оборонного простору та забезпечення безпеки наших держав, проаналізували заходи щодо захисту західних рубежів, а також перебіг військово-технічної співпраці, уточнили плани спільних навчань. Докладно поінформував Олександра Григоровича про розвиток спеціальної військової операції на Донбасі та перебіг переговорного процесу з цієї теми", - сказав Путін.



Лукашенко назвав звірства у Бучі "британською спецоперацією". Путін назвав ці події "фейком".



Президент РФ також прокоментував мирні переговори.



"Мені сказали, що українська сторона щось змінила у позиції з переговорів, подробиць поки що не знаю", - зазначив Путін.