Путін зустрівся з Лукашенком: обговорили війну проти України і "єдиний оборонний простір"
Президент Володимир Путін обговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком формування єдиного оборонного простору між країнами
Про це повідомляють росЗМІ.
"Обговорили і питання формування єдиного оборонного простору та забезпечення безпеки наших держав, проаналізували заходи щодо захисту західних рубежів, а також перебіг військово-технічної співпраці, уточнили плани спільних навчань. Докладно поінформував Олександра Григоровича про розвиток спеціальної військової операції на Донбасі та перебіг переговорного процесу з цієї теми", - сказав Путін.
Лукашенко назвав звірства у Бучі "британською спецоперацією". Путін назвав ці події "фейком".
Президент РФ також прокоментував мирні переговори.
"Мені сказали, що українська сторона щось змінила у позиції з переговорів, подробиць поки що не знаю", - зазначив Путін.
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