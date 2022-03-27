Путін спробує реалізувати в Україні "корейський" сценарій, - керівник ГУР МО Буданов

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За його словами, є підстави вважати, що Путін розглядає "корейський" сценарій для України та спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни.

"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки — це Південь і Схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну "Кореї". Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", — переконаний Буданов.

Водночас він додав, що для російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим.

"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення суттєво ускладнюють реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити", — сказав Буданов.

Нагадаємо, 25 березня Кирило Буданов заявив, що українська розвідка має багато інформаторів у російській армії, політичних колах та держкерівництві РФ.

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