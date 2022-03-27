Путін спробує реалізувати в Україні "корейський" сценарій, - керівник ГУР МО Буданов
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати розділити Україну по лінії зіткнення на дві частини
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
За його словами, є підстави вважати, що Путін розглядає "корейський" сценарій для України та спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни.
"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки — це Південь і Схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну "Кореї". Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", — переконаний Буданов.
Водночас він додав, що для російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим.
"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення суттєво ускладнюють реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити", — сказав Буданов.
- Нагадаємо, 25 березня Кирило Буданов заявив, що українська розвідка має багато інформаторів у російській армії, політичних колах та держкерівництві РФ.
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