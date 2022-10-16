Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Суровікін - це новий командувач російських окупаційних військ та має репутацію брутального і корумпованого. Чи хтось буде здивованим, що Кремль обере корумпованого злочинця і вбивцю на посаду нового командувача?! Це ж було прогнозовано. Тим паче, що він ще й дуже лояльний, а це зараз є найважливішою якістю для призначення на посаду, бо Путін стурбований тим, що його генерали не підтримують його так, як підтримували раніше", - зауважив Ходжес.

Військовий експерт також додав, що неважливо хто стане у РФ новим командувачем. Проблеми російських військ настільки глибокі, настільки системні, що новий командувач не має змоги виправити стан речей за кілька тижнів чи місяців.

"Корупція, відсутність координації між повітряними силами, сухопутними військами та флотом, провалена логістична система. Все це такий жах, що неважливо, хто б не став командувачем, він не зможе цього подолати. Тож яка відмінність нового командувача? Думаю він продовжить той чи інший тип брутальної тактики й чим скоріше вони зазнають поразки, тим краще", - підкреслив Ходжес.

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