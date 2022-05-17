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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путін та Лукашенко ведуть перемовини про побудову військової бази за 50 км від білорусько-українського кордону, - Згурець
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Путін та Лукашенко ведуть перемовини про побудову військової бази за 50 км від білорусько-українського кордону, - Згурець

17 травня, 2022 вiвторок
00:30
війна з Росією Путін Лукашенко

Росія та Білорусь планують побудувати російську військову базу у Білорусі за 50 км до кордону з Україною

Детальніше про це у свіжій колонці Сергія Згурця на Еспресо.TV.

Він прокоментував саміт ОДКБ, який пройшов у Москві.

"Потенціал ОДКБ (Організація договору колективної безпеки, в яку входять: Вірменія, Росія, Казахстан, Білорусь, Киргизія, Таджикістан, - Ред.) розрізнений, з іншого боку політики, які керують країнами ОДКБ розуміють, що підтримати РФ в ході війни в Україні – це означає наразити себе на санкції ЄС та США. Жодна з країн-членів ОДКБ не готова до такого кроку, тому що думає про своє майбутнє", - сказав Згурець.

За його словами, винятком є самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Який свого часу казав: "Ніколи з території Білорусі не буде нападу на Україну", – але бачимо, що насправді Білорусь стала одним з плацдармів, де була використана військова техніка, де використовуються летовища і досі є певна загроза. Проте цікаво, що й у форматі зустрічі ОДКБ Лукашенко знову говорив про те, що Росія не повинна залишатись сама в боротьбі з НАТО, проте за цією заявою є чіткий прагматичний інтерес", - зазначив експерт.

За його даними, Білорусь та Росія ведуть перемовини щодо будівництва нової військової російської бази на території Білорусі.

"Ця база буде розташована в місті Зябрівка, це близько 50 км від українського кордону. Зараз вирішують всі формальності та те, як Росія буде сплачувати Білорусі за цю базу. Так що тут присутній меркантильний інтерес, який простежується в поведінці Лукашенка на цій зустрічі", - підсумував Згурець.

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Росія
Білорусь
Сергій Згурець
кордон
військова база
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