Путін уже відмовив Ердогану. Сумніваюся, що президент РФ послухає Сі Цзіньпіня, - Резніков про звернення рідних захисників Маріуполя до президента Китаю
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін не послухає лідера Китаю Сі Цзіньпіня, як раніше відмовив президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, тож субʼєктність інших країн у війні РФ проти України не має значення
Посадовець дав коментар журналістам у Києві.
"Я розумію бажання рідних захисників Маріуполя звернутися до КНР. Субʼєктність Китаю в цьому випадку мало що вирішить. Місяць тому я сам у Стамбулі обговорював ідею можливості залучення Туреччини з президентом Ердоганом. Але не все так просто. Адже очільник Кремля має свою ідею та бачення. Тому Путін в результаті відмовив Ердогану", - зазначив Резніков.
Міністр додав, що головна мета зараз - врятувати бійців, які були і є на заводі "Азовсталь".
"Є ООН, гуманітарні місії, Червоний Хрест та є можливість перемовин. Наша головна задача зараз - зберегти життя хлопців. Ситуація не зміниться від того, що хтось офіційно звернеться до якоїсь країни. Спочатку всі звернення відбуваються не на офіційному рівні", - зауважив Олексій Резніков.
- 14 травня 2022 р рідні воїнів - оборонців Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь", під час брифінгу звернулися до президента Китаю Сі Цзіньпіня з закликом долучитися до порятунку українських захисників, адже президенту Росії Володимиру Путіну буде важко відмовити китайському лідеру.
- 15 травня рідні військовослужбовців, які розташовані на Азовсталі, вирушили в Стамбул подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку в питанні порятунку та евакуації.
- 15 травня під час онлайн пресконференції дружини захисників Азовсталі, які перебувають на Заході й нещодавно зустрічалися з понтифіком повідомили, що Папа Римський Франциск не виключає можливості відвідати Україну, щоб допомогти евакуювати захисників Азовсталі.
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