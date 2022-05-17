Посадовець дав коментар журналістам у Києві.

"Я розумію бажання рідних захисників Маріуполя звернутися до КНР. Субʼєктність Китаю в цьому випадку мало що вирішить. Місяць тому я сам у Стамбулі обговорював ідею можливості залучення Туреччини з президентом Ердоганом. Але не все так просто. Адже очільник Кремля має свою ідею та бачення. Тому Путін в результаті відмовив Ердогану", - зазначив Резніков.

Міністр додав, що головна мета зараз - врятувати бійців, які були і є на заводі "Азовсталь".

"Є ООН, гуманітарні місії, Червоний Хрест та є можливість перемовин. Наша головна задача зараз - зберегти життя хлопців. Ситуація не зміниться від того, що хтось офіційно звернеться до якоїсь країни. Спочатку всі звернення відбуваються не на офіційному рівні", - зауважив Олексій Резніков.

14 травня 2022 р рідні воїнів - оборонців Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь", під час брифінгу звернулися до президента Китаю Сі Цзіньпіня з закликом долучитися до порятунку українських захисників, адже президенту Росії Володимиру Путіну буде важко відмовити китайському лідеру.

15 травня рідні військовослужбовців, які розташовані на Азовсталі, вирушили в Стамбул подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку в питанні порятунку та евакуації.

15 травня під час онлайн пресконференції дружини захисників Азовсталі, які перебувають на Заході й нещодавно зустрічалися з понтифіком повідомили, що Папа Римський Франциск не виключає можливості відвідати Україну, щоб допомогти евакуювати захисників Азовсталі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb