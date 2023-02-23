Про це пише Financial Times.

"Все вище керівництво Кремля дізналося про вторгнення лише тоді, коли побачило, як Путін оголосив про "спеціальну військову операцію" (війну – ред.) по телебаченню того ранку", - йдеться у статті.

Пізніше в Кремлі зібралися російські олігархи. "Всі були повністю розгублені", - розповіла людина, яка була присутня на заході.

Один з олігархів запитав міністра закордонних справ Сергія Лаврова, як Путін міг спланувати таке масштабне вторгнення в такому вузькому колі, що більшість високопосадовців Кремля, економічного кабінету та її бізнес-еліти не вірили, що це взагалі можливо. "У нього є три радники", - відповів Лавров, -"Іван Грозний. Петро Перший. І Катерина Велика".

"Згідно з планом вторгнення Путіна, російські війська мали захопити Київ за лічені дні в результаті блискавичного, порівняно безкровного бліцкригу. Натомість війна виявилася для Росії болотом історичних масштабів", - пише видання.

Навіть коли величезна ціна вторгнення для Росії стає для Путіна очевидною, кремлівський лідер, як ніколи, сповнений рішучості довести справу до кінця, кажуть люди, які його знають. "Ідея ніколи не полягала в тому, щоб загинули сотні тисяч людей. Все пішло жахливо не так", - заявив колишній високопоставлений російський чиновник.

Путін шукає нові аргументи для виправдання військових дій, наполягаючи на тому, що у нього не було іншого вибору, окрім як продовжувати вторгнення будь-якими засобами.

За словами колишнього урядовця, Путін каже близьким йому людям: "Виявляється, ми були абсолютно не готові. В армії безлад. Наша промисловість у безладі. Але добре, що ми дізналися про це саме зараз, а не тоді, коли НАТО вторгнеться до нас".

Люди, які знають Путіна, описують його як лідера, який з початком війни став ще більш ізольованим. "Сталін був лиходієм, але хорошим менеджером, тому що його не можна було обдурити. Але ніхто не може сказати Путіну правду", - каже один. "Люди, які нікому не довіряють, починають довіряти дуже невеликій кількості людей, які їм брешуть".

Також повідомляється, що ізоляція Путіна поглибилася під час пандемії Covid-19. У той час був значною мірою відрізаний від порівняно ліберальних, прозахідно налаштованих довірених осіб, які раніше були з ним на зв'язку. Натомість провів перші кілька місяців у своїй резиденції на Валдаї з наближеним олігархом Юрієм Ковальчуком, який надихнув Путіна на роздуми про його історичну місію утвердження величі Росії, подібно до Петра Великого.

Крім того, коли Путін почав розробляти плани можливого вторгнення, його кум Віктор Медведчук наполягав на тому, що українці зустрінуть російські війська з розпростертими обіймами.

Одна з частин плану передбачала залучення президента-втікача Віктора Януковича. Він мав виступити з відеозверненням, яке надало б Медведчуку легітимності на управління Україною "за підтримки" Росії.

У той час як війна продовжує розпалюватися, Путін почав усвідомлювати масштаби російських прорахунків, що спонукає його шукати більше інформації від людей на нижчих рівнях, кажуть люди, які його знають.

Іноді Путін використовував інформацію зі своїх неофіційних каналів, щоб публічно підставляти під удар високопоставлених чиновників.

Новоявлений скептицизм Путіна, однак, обмежується його небажанням визнати, що вторгнення було в першу чергу його помилкою, кажуть джерела видання. Деякі з ліберальних чиновників, які виступають проти війни, намагаються переконати його припинити її, вказуючи на економічну шкоду, яку санкції, ймовірно, завдадуть російській економіці.

Але Путін каже їм, що він вже прорахував витрати. "Він каже: "Ми платимо величезну ціну, я розумію. Ми недооцінили, наскільки це може бути важко".

"Але як можна переконати божевільного? Його мозок зруйнується, якщо він зрозуміє, що це була помилка", - підсумував співрозмовник видання.