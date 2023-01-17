Путін вніс законопроєкт про скасування договорів РФ із Радою Європи
Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про скасування міжнародних договорів РФ із Радою Європи, серед яких і Конвенція про права людини
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Міжнародні договори перестануть діяти у Росії 16 березня 2023 року. Зазначається, що, мова йде про наступні договори:
- Устав Ради Європи;
- Генеральну угоду про привілеї та імунітети Ради Європи;
- Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, а також десять протоколів до неї;
- Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом;
- Європейську хартію місцевого самоуправління;
- Європейську соціальну хартію.
Президент РФ Володимир Путін доручив за наступні три роки збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців.
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