Путін вніс законопроєкт про скасування договорів РФ із Радою Європи

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Міжнародні договори перестануть діяти у Росії 16 березня 2023 року. Зазначається, що, мова йде про наступні договори:

Устав Ради Європи;

Генеральну угоду про привілеї та імунітети Ради Європи;

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, а також десять протоколів до неї;

Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом;

Європейську хартію місцевого самоуправління;

Європейську соціальну хартію.

Президент РФ Володимир Путін доручив за наступні три роки збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців.

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