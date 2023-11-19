Путін впевнений, що Росія вийде на кордони СРСР й зітре з землі народи України та Білорусі, а країни Кавказу та Середньої Азії перетворить на частини РФ, - Портников
Журналіст, публіцист і громадський діяч Віталій Портников заявив, що російський диктатор Володимир Путін впевнений, що Росія вийде на кордони Радянського Союзу та зітре з землі Україну та Білорусь, а країни Кавказу та Середньої Азії перетворить на республіки
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми зараз бачимо, що розрахунки тих, хто думав, що Володимир Путін усвідомить безперспективність планів з захоплення України та подумає про необхідність відмови від агресії - виявилося спростованим самим життям. Володимир Путін заряджений на агресію, він впевнений, що не за три, так за 23 роки Російська Федерація поверне собі території колишнього Радянського Союзу, зітре з обличчя Землі не тільки незалежні держави, але і їхніх мешканців, які будуть притримуватися "небезпечних ідей" суверенітету та незалежності", -
Портников підкреслив, що нині Росія морально готова до вигнання з територій колишніх радянських республік тих, хто не буде вважати себе росіянином.
"Зараз на тимчасово окупованих територіях України людей однієї національності та ідентичності намагаються перейменувати на інших. Росія захоплює регіони з етнічним українським населенням та стверджуєш: це не лише історична Росія, а й живуть на цих землях етнічні росіяни, які мають вивчати російську мову та бути частиною цього безглуздого "русского мира". Ворог переконує, що така ж доля чекає на Білорусь, а народи Кавказу чи Центральної Азії задовольняться статусом автономних республік у складі "переможної та впевненої в собі" Російської Федерації, ось чого бажають російські шовіністи", - наголосив публіцист.
За його словами, світ має розуміти, що саме українці зараз захищають.
"Це не просто локальна битва під Бахмутом, чи Авдіївкою - ні! Це абсолютно інша боротьба! Боротьба екзистенційного характеру від результатів якої залежить виживання не лише українського народу, а й багатьох людей у фізичному сенсі, адже ніхто не сказав що ці 10-15 років, які Путін планує на наступну війну, будуть спокійними для нашого з вами життя", - підсумував громадський діяч.
- Соціолог, політичний експерт та публіцист Ігор Ейдман заявив, що еліта та керівництво РФ не хочуть продовження правління російського диктатора Володимира Путіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.23 Купівля 37.23Продаж 37.79
- EUR Купівля 39.95Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе