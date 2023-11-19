Путін впевнений, що Росія вийде на кордони СРСР й зітре з землі народи України та Білорусі, а країни Кавказу та Середньої Азії перетворить на частини РФ, - Портников

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми зараз бачимо, що розрахунки тих, хто думав, що Володимир Путін усвідомить безперспективність планів з захоплення України та подумає про необхідність відмови від агресії - виявилося спростованим самим життям. Володимир Путін заряджений на агресію, він впевнений, що не за три, так за 23 роки Російська Федерація поверне собі території колишнього Радянського Союзу, зітре з обличчя Землі не тільки незалежні держави, але і їхніх мешканців, які будуть притримуватися "небезпечних ідей" суверенітету та незалежності", -

Портников підкреслив, що нині Росія морально готова до вигнання з територій колишніх радянських республік тих, хто не буде вважати себе росіянином.

"Зараз на тимчасово окупованих територіях України людей однієї національності та ідентичності намагаються перейменувати на інших. Росія захоплює регіони з етнічним українським населенням та стверджуєш: це не лише історична Росія, а й живуть на цих землях етнічні росіяни, які мають вивчати російську мову та бути частиною цього безглуздого "русского мира". Ворог переконує, що така ж доля чекає на Білорусь, а народи Кавказу чи Центральної Азії задовольняться статусом автономних республік у складі "переможної та впевненої в собі" Російської Федерації, ось чого бажають російські шовіністи", - наголосив публіцист.

За його словами, світ має розуміти, що саме українці зараз захищають.

"Це не просто локальна битва під Бахмутом, чи Авдіївкою - ні! Це абсолютно інша боротьба! Боротьба екзистенційного характеру від результатів якої залежить виживання не лише українського народу, а й багатьох людей у фізичному сенсі, адже ніхто не сказав що ці 10-15 років, які Путін планує на наступну війну, будуть спокійними для нашого з вами життя", - підсумував громадський діяч.