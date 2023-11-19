Путін ризикує залишитися без підтримки російської еліти на виборах через війну, - політичний експерт Ейдман

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я вважаю, що проблеми у Путіна можуть розпочатися лише в одному випадку, якщо до моменту виборів станеться якийсь форс-мажор, наприклад, на фронті російські війська зазнають поразки й це викличе негативну реакцію еліти всередині Росії", - пояснює Ейдман.

За його даними, еліта та керівна верхівка РФ бажає позбавитися Путіна, адже вони не в захваті, що російський диктатор хоче продовжити своє правління ще на 5 років.

"Вони зовсім цього не хочуть, адже знають, що Путін для них - це ознака звичайного життя і вони сибарити, а не якісь ідейні патріоти, вони хочуть добре, красиво та спокійно жити. А ці всі перипетії, які Путін влаштував з війною та санкціями їм зовсім не потрібні", - підсумовує експерт.

Читайте також: Почнеться дрейф влади: Клімкін про ймовірні події у РФ після виборів президента

Соціолог наголошує, що підлабузники Путіна теж втомилися від війни, проте бояться про це заявити, але з часом вони зрозуміють, що диктатор для них ще більша загроза аніж будь-що інше.