Путін ризикує залишитися без підтримки російської еліти на виборах через війну, - політичний експерт Ейдман
Соціолог, політичний експерт та публіцист Ігор Ейдман заявив, що еліта та керівництво РФ не хочуть продовження правління російського диктатора Володимира Путіна
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Я вважаю, що проблеми у Путіна можуть розпочатися лише в одному випадку, якщо до моменту виборів станеться якийсь форс-мажор, наприклад, на фронті російські війська зазнають поразки й це викличе негативну реакцію еліти всередині Росії", - пояснює Ейдман.
За його даними, еліта та керівна верхівка РФ бажає позбавитися Путіна, адже вони не в захваті, що російський диктатор хоче продовжити своє правління ще на 5 років.
"Вони зовсім цього не хочуть, адже знають, що Путін для них - це ознака звичайного життя і вони сибарити, а не якісь ідейні патріоти, вони хочуть добре, красиво та спокійно жити. А ці всі перипетії, які Путін влаштував з війною та санкціями їм зовсім не потрібні", - підсумовує експерт.
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Соціолог наголошує, що підлабузники Путіна теж втомилися від війни, проте бояться про це заявити, але з часом вони зрозуміють, що диктатор для них ще більша загроза аніж будь-що інше.
- Як повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела, Путін вирішив брати участь у президентських виборах 2024 року, його радники вже готуються до передвиборчої кампанії.
- Як повідомляє ISW, Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї президентської кампанії 2024 року. Натомість зосередиться на нібито "стабільності" в Росії та критиці Заходу.
- 14 грудня Путін проведе пряму лінію та пресконференцію одночасно. Не виключено, що про своє висунення на пост президента РФ він повідомить тоді ж. Вибори призначено на 17 березня.
- Виборчий штаб Путіна на президентських виборах очолить голова Управління внутрішньої політики Кремля Андрій Ярін.
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