Про це повідомляє телеграм-канал ЧТД, з посиланням на джерела.

Головне управління Генштабу ЗС РФ та 5-та служба ФСБ (саме вона напередодні війни забезпечувала Путіна даними про політичну ситуацію в Україні) активно збирають інформацію про прорахунки та помилки один одного, стверджують джерела "Важных историй".

Матеріалів зібрано на десятки кримінальних справ, але їм не дають ходу, щоб не знижувати і без того низький моральний дух армії. Кажуть, що "розберемося з усім, коли переможемо", повідомило інше джерело.

За даними видання, через провал плану "взяти Київ за 2-3 дні" довіру Путіна втратив і особисто Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Все настільки погано, що тепер Путін через голову міністра прямо радиться з воєначальниками, які безпосередньо відповідають за бойові дії.

Нагадаємо, в середині квітня після перших очевидних провалів армії РФ Шойгу надовго зник з інформаційного поля. Тоді з'явилась інформація, що міністр оборони пережив інфаркт, можливо, не з природних причин.

Відзначимо, що за такою ж схемою з'являлись повідомлення і про зміну командувача Чорноморського флоту РФ. Спочатку про це повідомляли телеграм-канали, а потім вже й писали центральні державні агенції. Аж поки 21 серпня про це не написала й Вікіпедія.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb