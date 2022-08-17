Російські пропагандисти повідомляють про зміну командувача Чорноморського флоту РФ

У Севастополі членам військової ради Чорноморського флоту РФ представили нового командувача – віцеадмірала Віктора Соколова

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела на флоті.

Захід був непублічним, оскільки у Севастополі оголошено підвищений рівень терористичної небезпеки. При цьому джерела вважають, що у воєнний час "ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення".

За їхніми словами, зараз Соколов приймає справи.

У штабі Чорноморського флоту цю інформацію офіційно не коментують.

Новий командувач Чорноморським флотом Віктор Соколов раніше служив на Тихоокеанському та на Північному флотах. У 2016 році він очолював бойовий похід у Середземне море загону кораблів Північного флоту.

Про зміну керівництва ЧФ РФ російські телеграм-канали повідомляли ще 11 серпня. Вони зазначали, що командувача Чорноморського флоту РФ Ігоря Осіпова було знято з посади, а новим командувачем призначено віцеадмірала Віктора Соколова.

У травні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло про те, що проблеми у Осипова почалися після втрати флагманського крейсера "Москва": командувача усунули з посади та заарештували. Також репресії застосували до першого заступника командувача ЧФ РФ віцеадмірала Сергія Пінчука: щодо нього почалися слідчі дії.

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