Путін вже програв Україну в НАТО, - військовий експерт Мусієнко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін вже програв Україну в НАТО. І я поясню свою позицію. Пригадаймо з чого почалося, а саме з ультиматуму Росії до США і НАТО, щоб Альянс забирався з країн Центральної Європи, які вже були повноправними членами Північноатлантичного союзу. Це закінчилося тим, що Фінляндія вже у НАТО, а Швеція – питання часу. І Україна з рештою теж набуде членство в Альянсі", - сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Олександр Мусієнко зауважив, якщо цього не станеться, то буде епік фейл (англ. epic fail, нищівний провал - ред.) для Заходу, що він прийняв російський ультиматум і програв у цій війні.

"Щоб не говорили, а НАТО опосередковано долучена до війни. Тому що, ультиматум оголошується або під час війни, або він передує війні, бо так було у світовій історії неодноразово. Отже, якщо США і Захід програють Україну, битву за Україну, та її євроатлантичне майбутнє, то вони програють Захід у цілому. Тоді Путін чи той, хто прийде йому на заміну, та інші автократи зрозуміють, що тут була проявлена слабкість. На мою думку, не просто так президент Байден і США намагаються вибудувати коаліцію підтримки України, яка не є членом НАТО, але отримує відповідний рівень допомоги, звичайно, без залучення натівських військ. Я думаю, що вже зворотного процесу немає, потрібно дійти до перемоги. У Заходу є варіанти: прийняти ультиматум Росії, що буде означати продовження та поширення війни у будь-який момент, або нарешті ухвалити вольове рішення про вступ України в НАТО", - пояснив Мусієнко.