Путін замазує в кров всіх , хто належав до так званої партії мовчання
Указ дає можливість на окупованих територіях крім Криму, забирати всіх чоловіків в армію
Путінський указ про мобілізацію. Три важливих аспекти:
1. Указ дає можливість на окупованих територіях крім Криму, забирати всіх чоловіків в армію. Не просто хапати на вулицях, а вриватися в будинки. Евакуація потрібна для того, щоб спростити виявлення чоловіків.
2. Указ ділить РФ на чотири зони з різним ступенем готовності до бойових дій. Це потрібно для того, щоб в будь-який момент перевести будь-яку територію в воєнний стан і там продовжити мобілізацію.
3. Разом з воєнним станом Путін несподівано підняв мера Москви до статусу "відповідального за регіони разом з адміністрацією президента". Таким чином він замазує в кров всіх тих, хто належав до так званої партії мовчання. І паралельно створює напругу по лінії Собянін — Кірієнко. Він починає нацьковувати оточення, судячи з усього, переживаючи за те, що багато хто постарався дистанціюватися від війни й набирає політичної ваги.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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