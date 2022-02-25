Путін заявив про готовність до переговорів із Україною, РФ може відправити делегацію до Мінська

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на Центральне телебачення Китаю (ЦТК).



Так, Путін у розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном нібито заявив про готовність РФ вести переговори з Україною на високому рівні.



Голова КНР заявив, що Китай підтримує "врегулювання проблеми" між Росією та Україною шляхом переговорів.



У свою чергу, як передає російський Інтерфакс, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив: "Як відомо, сьогодні президент України Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є (...), зокрема шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, і є невід'ємним компонентом нейтрального статусу".



Він зазначив, що у відповідь на пропозицію Зеленського "Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів з українською делегацією".

Нагадаємо, п​​​​резидент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

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