Путін заявив про готовність до переговорів із Україною, РФ може відправити делегацію до Мінська
Росія готова відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію
Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на Центральне телебачення Китаю (ЦТК).
Так, Путін у розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном нібито заявив про готовність РФ вести переговори з Україною на високому рівні.
Голова КНР заявив, що Китай підтримує "врегулювання проблеми" між Росією та Україною шляхом переговорів.
У свою чергу, як передає російський Інтерфакс, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив: "Як відомо, сьогодні президент України Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є (...), зокрема шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, і є невід'ємним компонентом нейтрального статусу".
Він зазначив, що у відповідь на пропозицію Зеленського "Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів з українською делегацією".
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.
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