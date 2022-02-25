Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів
Президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні
Про це він заявив у своєму відеозверненні до українців.
"Хочу ще раз звернутися до президента РФ. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити гибель людей", - наголосив Зеленський.
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