Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів

Про це він заявив у своєму відеозверненні до українців.



"Хочу ще раз звернутися до президента РФ. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити гибель людей", - наголосив Зеленський.



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