Путін заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну після 2024 року та назвав умови

Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає Еспресо.TV.



"Хочу також відзначити, що ми готові продовжити поставки газу через Україну, навіть після 2024 року, коли закінчується термін чинного контракту на транзит через цю країну. Природно, якщо на це буде попит з боку європейських іпмортерів і це буде рентабельно. А сама ГТС України буде перебувати у справному технічному стані", - заявив президент РФ.

У січні 2022 року транзит природного газу газотранспортною системою України склав 1,664 млрд куб. м, що на 57% нижче за показники січня 2021 року