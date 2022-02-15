Путін заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну після 2024 року та назвав умови
Президент Росії Володимир Путін заявив, що країна готова постачати газ до Європи через Україну після 2024 року, коли закінчиться чинний транзитний контракт
Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає Еспресо.TV.
"Хочу також відзначити, що ми готові продовжити поставки газу через Україну, навіть після 2024 року, коли закінчується термін чинного контракту на транзит через цю країну. Природно, якщо на це буде попит з боку європейських іпмортерів і це буде рентабельно. А сама ГТС України буде перебувати у справному технічному стані", - заявив президент РФ.
- У січні 2022 року транзит природного газу газотранспортною системою України склав 1,664 млрд куб. м, що на 57% нижче за показники січня 2021 року
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.08
Купівля 28.08Продаж 28.52
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе