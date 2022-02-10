Путін заявив про плани "добитися" від США й НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки"

Про це інформує сайт Кремля.



За словами Володимира Путіна, ситуація у світі "стає все більш турбулентною та напруженою".



"Це, безумовно, вимагає додаткових наполегливих зусиль щодо забезпечення стратегічної стабільності та протидії загрозам і викликам, що насамперед - домагаючись отримання від США та їхніх натовських союзників вичерпних, юридично закріплених гарантій безпеки нашої країни", - додав президент Росії.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив очільнику МЗС Сергію Лаврову про готовність далі обговорювати "гарантії безпеки" та закликав РФ до негайної деескалації на кордонах України

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