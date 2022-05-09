Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Якщо він її програє - він зникне, як зникають диктатори. Це все залежить від його оточення, від генералів. Скільки генералів Україна має знищити на полі бою, поки генералітет скаже, що вже досить? Це питання часу. Скільки тисяч росіян мають бути вбиті в Україні, поки російське суспільство скаже досить?" - зауважив Грицковян.

Також Микола Грицковян додав, щоб завадити Путіну є політика санкцій, які поступово вводять.

"Зараз введено нові санкції проти російських ЗМІ, проти надання послуг, проти російських фінансових інституцій. Обговорюють запровадження ембарго на енергоносії, але це може зайняти час, поки він буде впроваджений. Але це знищить російську економіку. Росія має бути на тому рівні, що вже не зможе виробляти зброю, не зможе виробляти патрони, ракети, які вони вживають в Україні. Саме економічні санкції до цього спричиняють", - наголосив Грицковян.

На прокремлівському сайті "Лента.ру" 9 травня виклали 20 статей та новин із правдивими заголовками про російського диктатора Володимира Путіна та війну РФ проти України

Сполучені Штати Америки планують надалі продовжувати зміцнювати Україну у війні проти РФ

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