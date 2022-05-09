На російському пропагандистському сайті 9 травня з'явилася стаття "Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"

Про це повідомляє Медуза.

Вранці 9 травня на Лента.ру з'явилося кілька повідомлень, спрямованих проти керівництва Росії через війну в Україні. Згодом публікації зникли із сайту, але залишилися у веб-архіві.

Судячи з нього, було замінено близько 20 публікацій, які вийшли 8 та 9 травня.

Серед іншого з'явилися такі повідомлення:

"Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка";

"Росія кидає трупи своїх солдатів в Україні";

"Міноборони збрехало родичам загиблих на крейсері "Москва";

"Найближчий соратник Путіна захотів повернути Росію на 100 років назад";

"Зеленський виявився крутішим за Путіна";

"Путін розв'язав одну з найкривавіших воєн 21 століття";

"Російська еліта виявилася мізерно безвольною";

"Російська влада заборонила журналістам говорити про негатив";

"Росія повністю знищила Маріуполь";

"Росія загрожує знищити весь світ";

"Війною легше прикрити провали в економіці". Путін має піти. Він розв'язав безглузду війну і веде Росію до прірви".

Відповідальність за публікацію цих новин взяли на себе двоє працівників Ленти.ру.

28 березня хакери Anonymous зламали сервери Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії.

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