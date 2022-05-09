На російському пропагандистському сайті 9 травня з'явилася стаття "Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"
На прокремлівському сайті "Лента.ру" 9 травня виклали 20 статей та новин із правдивими заголовками про російського диктатора Володимира Путіна та війну РФ проти України
Про це повідомляє Медуза.
Вранці 9 травня на Лента.ру з'явилося кілька повідомлень, спрямованих проти керівництва Росії через війну в Україні. Згодом публікації зникли із сайту, але залишилися у веб-архіві.
Судячи з нього, було замінено близько 20 публікацій, які вийшли 8 та 9 травня.
Серед іншого з'явилися такі повідомлення:
"Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка";
"Росія кидає трупи своїх солдатів в Україні";
"Міноборони збрехало родичам загиблих на крейсері "Москва";
"Найближчий соратник Путіна захотів повернути Росію на 100 років назад";
"Зеленський виявився крутішим за Путіна";
"Путін розв'язав одну з найкривавіших воєн 21 століття";
"Російська еліта виявилася мізерно безвольною";
"Російська влада заборонила журналістам говорити про негатив";
"Росія повністю знищила Маріуполь";
"Росія загрожує знищити весь світ";
"Війною легше прикрити провали в економіці". Путін має піти. Він розв'язав безглузду війну і веде Росію до прірви".
Відповідальність за публікацію цих новин взяли на себе двоє працівників Ленти.ру.
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