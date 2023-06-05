Путін зробив тимчасовий вибір у грі зі своїми наближеними, - дипломат Безсмертний
Роман Безсмертний, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011), зазначив, що система управління російською армією перебуває в руках фюрера – шизофреніка, який доводить ситуацію до того, що влаштовує "собачі бої" у своєму оточенні та вивершується над ними
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Конфлікт Пригожина та російського військового керівництва навколо фюрера – це характерна та типова річ для тоталітарних режимів. Це всього-на-всього є битвою за близькість до тіла першої особи. Шойгу та компанії вдалося відштовхнути Пригожина та ще й більше ув'язати його у такі процеси, що ПВК "Вагнер" фактично зараз перебуває у мінімально сформованій кількості у результаті боїв на території України. Очевидно, що для Пригожина участь в інформаційній війні за доступ до Путіна – це завдання номер один. Звідси можна пояснити його медійну активність. Принциповий вплив Пригожина на лінію фронту чи на дії генштабу збройних сил РФ є менше мінімальним", - прокоментував дипломат.
Роман Безсмертний зауважив, що останнім часом почали робити заяви з Чечні й Кадиров, і Делімханов та інші.
"Очевидно, що Путін у грі своїх наближених зробив вибір, скоріше тимчасовий. Метушня, яка відбувається навколо Путіна, має театрально-постановний характер. Я б не говорив би, що ця ситуація якимось чином серйозно відобразиться на лінії фронту чи на боях. А от для розуміння світової спільноти стає очевидніше й очевидніше, що система управління російською армією перебуває в руках фюрера-шизофреніка, який доводить ситуацію до того, що влаштовує "собачі бої" у своєму оточенні, над якими він вивершується. Йому вкрай необхідні ці "собачі бої". Додам, що РДК та легіон "Свобода Росії" тролять цю ситуацію. Все складається у прекрасну інформаційно-психологічну операцію, яка руйнує систему інформаційного поля Росії. А ще й рейди російських добровольців показують, що за всіма цими багатозірковими генералами, нічого немає, бо все вирішується однією людиною, Путіним. Це важливі кроки для розуміння, що відбувається у фюрерському Кремлі", - сказав Безсмертний.
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