Путін зруйнує Росію, а можливо і знищить життя на планеті, - Борис Акунін
Після війни в Україні, Росію чекає революція, яка зруйнує державу, але до того Путін може знищити цілий світ
Такий прогноз дав відомий російський історик і письменник Борис Акунін, пише телеграм-канал "Можем обяснить".
"Путін – людина, до якої до 24 лютого я ставився як до якогось злодійкуватого комічного лиходія, раптом виявився зовсім не комічним. Ця людина точно погубить російську державу, і цілком може занапастити ще й життя на планеті", - констатує історик і письменник в інтерв'ю каналу благодійного фонду "Справжня Росія".
Путін йде тим же шляхом, що і Сталін – теж намагається витоптати у громадян почуття власної гідності, зазначає Акунін. Після Путіна "доведеться дуже серйозно розбиратися зі своєю пам'яттю, з людьми, які скоїли злочини".
"У Росії відбудеться революція, – упевнений Акунін, вказуючи на відмінність післявоєнної ситуації у майбутній РФ від того, що відбувалося після війни у Німеччині. – У Росії задаватимуть тон люди, які не зазнали поразки — які здобули перемогу".
- Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що після Путіна РФ очолить Патрушев, якого прибʼють, далі Росію може очолити Гіркін і потім РФ розпадеться.
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