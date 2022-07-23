Путін зруйнує Росію, а можливо і знищить життя на планеті, - Борис Акунін

Такий прогноз дав відомий російський історик і письменник Борис Акунін, пише телеграм-канал "Можем обяснить".

"Путін – людина, до якої до 24 лютого я ставився як до якогось злодійкуватого комічного лиходія, раптом виявився зовсім не комічним. Ця людина точно погубить російську державу, і цілком може занапастити ще й життя на планеті", - констатує історик і письменник в інтерв'ю каналу благодійного фонду "Справжня Росія".

Путін йде тим же шляхом, що і Сталін – теж намагається витоптати у громадян почуття власної гідності, зазначає Акунін. Після Путіна "доведеться дуже серйозно розбиратися зі своєю пам'яттю, з людьми, які скоїли злочини".

"У Росії відбудеться революція, – упевнений Акунін, вказуючи на відмінність післявоєнної ситуації у майбутній РФ від того, що відбувалося після війни у Німеччині. – У Росії задаватимуть тон люди, які не зазнали поразки — які здобули перемогу".

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що після Путіна РФ очолить Патрушев, якого прибʼють, далі Росію може очолити Гіркін і потім РФ розпадеться.

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