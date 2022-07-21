Після Путіна прибʼють Патрушева, далі Росію може очолити Гіркін і потім РФ розпадеться, - військовий експерт Самусь
Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь припускає, що після Володимира Путіна Росію може очолити Микола Патрушев, якого прибʼють, а вже потім воєнний злочинець Іван Гіркін, після якого Російська Федерація розпадеться
Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Якщо уявити, що Путін зникає. Є ще гірший персонаж - Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, який взагалі здається неадекватним імперцем, який готовий розстрілювати як українців, так і росіян з китайцями. Відхід Путіна порушить баланс еліт і наступним прибʼють Патрушева й почнеться боротьба. До влади можуть прийти монархісти на кшталт Стрєлкова-Гіркіна. Коли прийде Гіркін це буде катастрофою для Росії. Після нього можливі ліберальні революції й розпад Російської Федерації", - зазначив Самусь.
Військовий експерт додав, що Путін в дуже погано стані.
"Дуже потішила поведінка Путіна, коли він чекав президента Туреччини Ердогана: його реально нестабільний психологічний стан. Він поводив себе як неадекватна людина, а це означає, що 24 лютого президента РФ дуже підкосило. Це може призвести до непоправних впливів на загальний стан", - зауважив Михайло Самусь.
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