Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Якщо уявити, що Путін зникає. Є ще гірший персонаж - Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, який взагалі здається неадекватним імперцем, який готовий розстрілювати як українців, так і росіян з китайцями. Відхід Путіна порушить баланс еліт і наступним прибʼють Патрушева й почнеться боротьба. До влади можуть прийти монархісти на кшталт Стрєлкова-Гіркіна. Коли прийде Гіркін це буде катастрофою для Росії. Після нього можливі ліберальні революції й розпад Російської Федерації", - зазначив Самусь.

Військовий експерт додав, що Путін в дуже погано стані.

"Дуже потішила поведінка Путіна, коли він чекав президента Туреччини Ердогана: його реально нестабільний психологічний стан. Він поводив себе як неадекватна людина, а це означає, що 24 лютого президента РФ дуже підкосило. Це може призвести до непоправних впливів на загальний стан", - зауважив Михайло Самусь.

13 липня у The Washington Post назвали найбільш імовірного наступника Путіна.

19 липня на зустрічі в Тегерані президент Туреччини Ердоган принизив президента Росії Путіна.

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