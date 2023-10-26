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Путін зустрівся з опозиціонером Явлінським: начебто говорили не про вибори, а про припинення вогню в Україні

26 жовтня, 2023 четвер
22:40
Світ Росія, вибори президента, Григорій Явлінський, Володимир Путін

Путін зустрівся з лідером опозиційної партії "Яблуко" Григорієм Явлінським. Начебто говорили не про вибори, а про припинення вогню в Україні

Про це повідомила пресслужба партії "Яблуко", інформує "Медуза".

У повідомленні стверджується, що головною темою обговорення була "необхідність угоди про припинення вогню в "СВО".

У партії заявили, що припинення вогню — "принципова позиція Явлінського". Політик вважає, що необхідно якнайшвидше розпочинати переговори, він готовий особисто в них брати участь.

"Президентські вибори 2024 року не обговорювалися. Раніше Григорій Явлінський неодноразово публічно заявляв про те, що розгляне можливість участі у президентських виборах, якщо громадяни самі і за своєю ініціативою зберуть не менше 10 мільйонів підписів за його висування", — заявили в пресслужбі.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати зустріч Путіна з Явлінським.

  • У січні повідомлялося, що Кремль розпочав підготовку до виборів 2024 року за участі Путіна.
  • Пізніше стало відомо, що у Кремлі визначилися з кандидатами, які конкуруватимуть із Путіним на президентських виборах. Основний критерій – вік не молодше 50 років.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін планує оголосити свою президентську кампанію у листопаді 2023 року, мінімально згадуючи про війну в Україні.
  • Кадиров запропонував скасувати президентські вибори в РФ або провести їх з одним кандидатом.

Володимир Путін
вибори президента
Війна з Росією
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