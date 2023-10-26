Путін зустрівся з опозиціонером Явлінським: начебто говорили не про вибори, а про припинення вогню в Україні
Путін зустрівся з лідером опозиційної партії "Яблуко" Григорієм Явлінським. Начебто говорили не про вибори, а про припинення вогню в Україні
Про це повідомила пресслужба партії "Яблуко", інформує "Медуза".
У повідомленні стверджується, що головною темою обговорення була "необхідність угоди про припинення вогню в "СВО".
У партії заявили, що припинення вогню — "принципова позиція Явлінського". Політик вважає, що необхідно якнайшвидше розпочинати переговори, він готовий особисто в них брати участь.
"Президентські вибори 2024 року не обговорювалися. Раніше Григорій Явлінський неодноразово публічно заявляв про те, що розгляне можливість участі у президентських виборах, якщо громадяни самі і за своєю ініціативою зберуть не менше 10 мільйонів підписів за його висування", — заявили в пресслужбі.
Прессекретар президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати зустріч Путіна з Явлінським.
- У січні повідомлялося, що Кремль розпочав підготовку до виборів 2024 року за участі Путіна.
- Пізніше стало відомо, що у Кремлі визначилися з кандидатами, які конкуруватимуть із Путіним на президентських виборах. Основний критерій – вік не молодше 50 років.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін планує оголосити свою президентську кампанію у листопаді 2023 року, мінімально згадуючи про війну в Україні.
- Кадиров запропонував скасувати президентські вибори в РФ або провести їх з одним кандидатом.
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