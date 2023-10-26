Путін зустрівся з опозиціонером Явлінським: начебто говорили не про вибори, а про припинення вогню в Україні

Про це повідомила пресслужба партії "Яблуко", інформує "Медуза".

У повідомленні стверджується, що головною темою обговорення була "необхідність угоди про припинення вогню в "СВО".

У партії заявили, що припинення вогню — "принципова позиція Явлінського". Політик вважає, що необхідно якнайшвидше розпочинати переговори, він готовий особисто в них брати участь.

"Президентські вибори 2024 року не обговорювалися. Раніше Григорій Явлінський неодноразово публічно заявляв про те, що розгляне можливість участі у президентських виборах, якщо громадяни самі і за своєю ініціативою зберуть не менше 10 мільйонів підписів за його висування", — заявили в пресслужбі.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати зустріч Путіна з Явлінським.