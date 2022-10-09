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Оновлено

Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту

9 жовтня, 2022 неділя
20:59
війна з Росією Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту

Про це Путін заявив ввечері у неділю, 9 жовтня 2022 року, на зустрічі з головою Слідчого комітету Росії Олександром Бастрикіним, повідомляють пропагандистські видання.

Путін назвав підрив Кримського мосту "терактом, що направлений на знищення критичної інфраструктури РФ".

Своєю чергою Бастрикін заявив, що "у підготовці теракту українським спецслужбам допомагали росіяни, що живуть за кордоном". За його словами, вже знайдено "підозрюваних", наразі в Росії відкрили кримінальне провадження за статтею "тероризм".

 

  • Раніше з'явилась інформація, що у понеділок, 10 жовтня, президент РФ Володимир Путін збере Раду Безпеки РФ.

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