Путіна під трибунал: Світовий конгрес українців закликає підписувати петицію

Петицію можна підписати тут, передає "Еспресо.TV".

"Ми закликаємо всі країни світу припинити широкомасштабне військове вторгнення Росії та безглузде вбивство українського народу. Ми засуджуємо гротескне порушення Росією міжнародного права та Статуту ООН. Це треба негайно припинити!", - йдеться в петиції.

"Міжнародна спільнота має притягнути до відповідальності президента Росії Путіна, її політичне та військове керівництво, а також російських олігархів та його соратників за масові звірства в Україні.

Президент Путін та його соратники мають бути притягнені до Міжнародного кримінального суду (МКС) за воєнні злочини, злочини проти людства та геноцид українського народу", - наголошено в петиції.

За першу добу її вже підписало 11 тис людей, натомість Конгрес українців розраховує зібрати 10 млн підписів.

"11 тисяч підписів лише за першу добу зібрала петиція з вимогою віддати кривавого диктатора Путіна під трибунал. Ми збираємо 10 мільйонів і закликаємо вас поставити підпис негайно", - йдеться в повідомленні конгресу на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 3 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі після звернення 39 країн-учасниць МКС розпочав розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, які вона скоїла проти України.

Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

Також Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

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