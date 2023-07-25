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Путіна заздалегідь попередили про заколот Пригожина, проте він виявився "паралізованим" та не зміг діяти рішуче, - WP

25 липня, 2023 вiвторок
11:35
Світ Путін

У перші години заколоту найманців ПВК Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним 24 червня президент Росії Володимир Путін здавався паралізованим і нездатним діяти попри те, що його попередили про це заздалегідь

Про це пише The Washington Post з посиланням на дипломатів та представників розвідки в декількох країнах, зокрема в Росії.

Зазначається, що російські служби безпеки принаймні за два-три дні попередили російського президента про те, що Пригожин готує можливий заколот.

У Кремлі та на кількох стратегічних об’єктах одразу вжили заходів для посилення безпеки та збільшили кількість президентської охорони. Натомість більше ніяких заходів вжито не було

"У Путіна був час, щоб прийняти рішення ліквідувати [заколот] і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях... Був абсолютний жах і розгубленість. Вони довго не знали, як реагувати", - сказав один з анонімних чиновників європейської безпеки. 

Крім цього, відсутність наказів від вищого командування Кремля змусила місцевих чиновників самостійно вирішувати, як діяти, за словами представників європейської безпеки. Без будь-яких чітких наказів місцеві військові та керівники служби безпеки прийняли рішення не намагатися зупинити озброєні до зубів війська Вагнера.

"З нашої точки зору, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво перебуває в сум’ятті та безладді, така ж ситуація на місцевому рівні, навіть гірша", — сказав високопоставлений український силовик.

Також один із чиновників заявив WP, що дехто підтримав Пригожина та його ідею "очищення", вважаючи, що "риба гниє з голови". За словами високопоставленого посадовця НАТО, деякі високопоставлені особи в Москві, "схоже, готові були об'єднатися довкола Пригожина", а багато хто з рядового складу російської армії хотів, щоб хазяїн вагнерівців домігся успіху в проведенні змін у верхівці російської армії, думаючи, що тоді "їм стане легше воювати".

Один із дипломатів РФ розповів, що "було безладдя, про глибину якого можна сперечатися, але узгодженості дійсно не було": "Ми чули всі ці заяви. Вони не завжди були послідовними... Деякий час вони не знали, як реагувати".

Путін пообіцяв придушити повстання вранці, коли повстання почалося, але до того часу, коли він нарешті з’явився на публіці більше ніж через 48 годин, він сказав, що всі кроки були вжиті за його «прямим наказом», щоб уникнути великого кровопролиття.

Члени російської еліти заявили, що розбіжності щодо ведення війни та її ведення російським військовим керівництвом триватимуть, попри піар-кампанію Кремля, щоб продемонструвати, що Путін контролює ситуацію, і початок кампанії з очищення лав російської армії від критиків і прихильників Пригожина серед російських ультранаціоналістів.

Також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив WP, що всі оцінки, викладені вище, – це "нісенітниця" від "людей, які не мають інформації".

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

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Володимир Путін
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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