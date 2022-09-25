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Головна війна з Росією Путінська репресивна машина втратить контроль над мобілізацією, - генерал Маломуж
Ексклюзив

Путінська репресивна машина втратить контроль над мобілізацією, - генерал Маломуж

25 вересня, 2022 неділя
10:50
війна з Росією Микола Маломуж

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж зазначив, що репресивний формат мобілізації ніколи не дозволяв активно мобілізувати військових

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Репресивний формат мобілізації у РФ прискорює виїзд росіян за кордон. Зрозуміло, що керівництво РФ буде закривати кордони й це буде спонукати на масові протести у великих містах. Спецслужби та правоохоронні органи Росії вже проводять репресії", - зауважив Маломуж.

За його словами, якщо мобілізація у РФ буде насильницькою й мобілізованих направлять на війну, де вони будуть знищені - це викличе більш потужну хвилю протестів.

"Репресивна машина Росії, яка складає півтора мільйона людей - це ФСБ, МВС, розвідка, Росгвардія не зможе керувати процесом, але цей процес довгий. Нам треба готуватися до серйозних випробувань на фронті та працювати над розпадом цих мобілізованих, щоб вони бачили перспективу або вмерти, або здатися у полон, або масово виступати з протестами", - додав Маломуж.

  • 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб. 
  • Частину мобілізованих у Росії спрямують на відновлення чисельності особового складу росгвардії

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