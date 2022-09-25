Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Репресивний формат мобілізації у РФ прискорює виїзд росіян за кордон. Зрозуміло, що керівництво РФ буде закривати кордони й це буде спонукати на масові протести у великих містах. Спецслужби та правоохоронні органи Росії вже проводять репресії", - зауважив Маломуж.

За його словами, якщо мобілізація у РФ буде насильницькою й мобілізованих направлять на війну, де вони будуть знищені - це викличе більш потужну хвилю протестів.

"Репресивна машина Росії, яка складає півтора мільйона людей - це ФСБ, МВС, розвідка, Росгвардія не зможе керувати процесом, але цей процес довгий. Нам треба готуватися до серйозних випробувань на фронті та працювати над розпадом цих мобілізованих, щоб вони бачили перспективу або вмерти, або здатися у полон, або масово виступати з протестами", - додав Маломуж.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Частину мобілізованих у Росії спрямують на відновлення чисельності особового складу росгвардії

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