Путіну байдуже на Росію. Агресору важливо, що про нього напишуть у підручниках з історії, - Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що Володимиру Путіну байдуже на Росію, адже агресору важливо лише те, що про нього напишуть у підручниках з історії
Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Путін веде свій режим до катастрофи. Агресор уже не ухвалює класично раціональних рішень у контексті зиску для своєї держави. Він бачить усе з точки зору, що про нього напишуть у підручниках з історії за 50 чи за 100 років. Я насправді думаю, що про нього в підручниках напишуть багато схожого на те, що пишуть про Адольфа Гітлера", - зазначив Клімкін.
На думку ексміністра президент країни-агресорки Росії Володимир Путін уже програв, але цей програш треба зафіксувати. І додав, що в російських елітах уже ведуться розмови щодо зміщення Путіна з посади й повернення РФ до курсу розвитку нормальної держави, адже його імперіалістичні переконання ведуть Російську Федерацію до катастрофи.
"Путін вірить, це вже в нього на підсвідомому рівні, у відновлення імперії. Агресор реально вважає, що Україна належить до його світу й хоче нас повернути будь-яким шляхом, або зруйнувати", - зауважив дипломат.
- Павло Клімкін також висловив думку, що потоплений крейсер "Москва" є кінцем, остаточним розвінчуванням міфу про потужну армію Росії, а в кремлі від цієї новини всі билися в істериці.
- Журналіст Роман Цимбалюк вважає, що повномасштабна війна Росії проти України надовго - аж до останнього росіянина, президент РФ Володимир Путін так просто не здасться.
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