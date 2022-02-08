Путіну не вдалося зламати Макрона у відношенні до України, - Шкіль

Таку думку він висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"У Франції досить позитивно реагують на візит Емманюеля Макрона до Києва. Безумовно без критики не обійдеться, але вона лунає і лунатиме з різних боків французького політичного спектру. Ліве крило критикує його за те, що він поїхав до України запізно, центристи ж критикують Макрона за те, що спочатку він відвідав Москву, а не Київ. Але всі одноголосно вказують на те, що робота, яку робить Макрон є необхідною. В першу чергу через позицію Франції в Європі і її майбутнього позиціонування в європейській політиці", - розповів Шкіль.



Політик додав, що у французькій пресі досить активно обговорюють зустріч Макрона з Путіним і вже розцінюють той факт, що президенту Франції у Москві не подали кортеж до трапу літака як плювок не в президента, а в саму Францію. На думку Шкіля, такий випадок доводить, що візит президента Франції був для Путіна неприємним.



"Говорячи про результат зустрічі Макрона і Путіна потрібно звернути увагу на те, як на брифінгу після перемовин виглядав Макрон і як нервово вів себе Путін. Макрон сказав все те, що ми б хотіли почути від українського президента. Він сказав, що війна на Донбасі відбувається між Росією і Україною. Він на цьому наголосив і повторив це в літаку. Тому не потрібно себе дурити іншими формуваннями", - зауважив Шкіль



Також Шкіль додав, що президент Франції зауважив, що шантажуючи хаосом не можна вимагати нового світового порядку.



"Росія шантажує світ хаосом. І, якщо вже говорити про лідерство, на яке претендує Росія, то всі розуміють, що за лідерство. Це зброя, отруєння та переслідування опозиції. Далі, зустріч Макрона та Путіна, яка тривала 6 годин, свідчить про те, що очільнику Кремля не вдалось зламати президента Франції. Макрон не змінює своєї позиції. Так, можливо вона не така, яку б хотіли бачити більшість українського істеблішменту, але точно позиція Макрона не є на стороні Росії", - додав Шкіль

Нагадаємо, 7 лютого Емманюель Макрон зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів Макрон заявив, що РФ і Франція повинні разом побудувати гарантії безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що візитом до Москви прагнув запобігти ескалації конфлікту РФ і України й ця мета для нього виконана.

8 лютого президент Франції Емманюель Макрон та голова французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан прибули до Києва.

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