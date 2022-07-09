Путіну складно оголосити мобілізацію: Росія не має бази мобілізаційного розгортання, - військовий експерт Грабський
Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський переконаний, що президенту країни-агресорки Росії Володимиру Путіну складно оголосити загальну мобілізацію, адже в РФ немає бази мобілізаційного розгортання
Військовий експерт поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"Ситуація складається так, що Путіну дуже складно оголосити загальну мобілізацію. Адже в Росії взагалі відсутнє таке поняття як база мобілізаційного розгортання й вони не мають для цього ресурсів. Так, росіяни мають оперативні запаси, але мобілізаційне розгортання - це інша справа", - зазначив Грабський.
Експерт додав, що країна-агресорка буде підтримувати певний градус протистояння, але всеосяжного наступу не буде.
"Звичайно, Росія може набрати необхідну кількість людей, але час і ресурси, не лише кошти, вони досить обмежені. Це спонукає РФ до нервових дій. На мою думку, Росія буде підтримувати певний градус конфлікту, намагаючись утримати окуповані території та зосереджувати свої сили й засоби на якомусь одному напрямку. Наразі всеохопний наступ РФ не виглядає реальним, адже в окупантів немає готових резервів", - зауважив Сергій Грабський.
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