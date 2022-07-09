Військовий експерт поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Ситуація складається так, що Путіну дуже складно оголосити загальну мобілізацію. Адже в Росії взагалі відсутнє таке поняття як база мобілізаційного розгортання й вони не мають для цього ресурсів. Так, росіяни мають оперативні запаси, але мобілізаційне розгортання - це інша справа", - зазначив Грабський.

Експерт додав, що країна-агресорка буде підтримувати певний градус протистояння, але всеосяжного наступу не буде.

"Звичайно, Росія може набрати необхідну кількість людей, але час і ресурси, не лише кошти, вони досить обмежені. Це спонукає РФ до нервових дій. На мою думку, Росія буде підтримувати певний градус конфлікту, намагаючись утримати окуповані території та зосереджувати свої сили й засоби на якомусь одному напрямку. Наразі всеохопний наступ РФ не виглядає реальним, адже в окупантів немає готових резервів", - зауважив Сергій Грабський.

5 липня дипломат Валерій Чалий висловив думку, що президент Росії Путін хоче зіткнути самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з НАТО, щоб уже потім РФ домовлялася з Альянсом на рівних.

6 липня політичний експерт Зіновій Свереда висловив думку, що війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі.

7 липня голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр Микола Маломуж заявив, що кремль боїться не лише НАТО та міцної України, а й протестних рухів у Росії проти чинного президента Володимира Путіна.

9 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині окупанти запрошують чоловіків на "високооплачувану роботу", а насправді забирають воювати проти України.

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