Про це розповів в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На околицях Луганської області все ще продовжується битва. Українські війська нищать ворожі танки та склади.

"Частина Луганської області тримається. Поки там воюють наші захисники і знищують, як техніку, так і російських загарбників, можна сказати, що Луганщина тримається. Навіть вчора багато танків знищили наші захисники. Враховуючи що зараз дуже багато техніки працює з хорошою зброєю, то багато знищується в тилу ворога складів та казарм з особовим складом", - сказав Гайдай.

Рашисти на нещодавно окупованих територіях "мобілізують" чоловіків під прикриттям "високооплачуваної роботи".

"Доходить до того, що вони (окупанти, - Ред.) зараз дають оголошення, що потрібні чоловіки на роботу з "великою зарплатою". Коли люди приходять і влаштовуються на роботу, то їх на наступний же день забирають в армію, одразу кидають на фронт", - додав очільник області.

У Маріуполі окупанти розклеюють оголошення про працевлаштування в охоронну фірму, а насправді призивають чоловіків на фронт.

5 липня британська розвідка спрогнозувала, як вплине на битву за Донбас захоплення РФ Лисичанська.

5 липня в ISW припустили, що війська Російської Федерації готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені після боїв за Лисичанськ окупанти навряд чи зможуть досягти успіху.

Військовослужбовець ЗСУ Орест Каракевич вважає, що у ситуації, яка склалася на цій ділянці фронту відійти від Лисичанська було єдиним правильним рішенням.

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