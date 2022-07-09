На Луганщині окупанти запрошують чоловіків на "високооплачувану роботу", а насправді забирають воювати проти України, - Гайдай
В Луганській області рашисти запрошують чоловіків на роботу, обіцяють велику зарплатню, а замість цього забирають воювати проти України
Про це розповів в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На околицях Луганської області все ще продовжується битва. Українські війська нищать ворожі танки та склади.
"Частина Луганської області тримається. Поки там воюють наші захисники і знищують, як техніку, так і російських загарбників, можна сказати, що Луганщина тримається. Навіть вчора багато танків знищили наші захисники. Враховуючи що зараз дуже багато техніки працює з хорошою зброєю, то багато знищується в тилу ворога складів та казарм з особовим складом", - сказав Гайдай.
Рашисти на нещодавно окупованих територіях "мобілізують" чоловіків під прикриттям "високооплачуваної роботи".
"Доходить до того, що вони (окупанти, - Ред.) зараз дають оголошення, що потрібні чоловіки на роботу з "великою зарплатою". Коли люди приходять і влаштовуються на роботу, то їх на наступний же день забирають в армію, одразу кидають на фронт", - додав очільник області.
- У Маріуполі окупанти розклеюють оголошення про працевлаштування в охоронну фірму, а насправді призивають чоловіків на фронт.
- 5 липня британська розвідка спрогнозувала, як вплине на битву за Донбас захоплення РФ Лисичанська.
- 5 липня в ISW припустили, що війська Російської Федерації готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені після боїв за Лисичанськ окупанти навряд чи зможуть досягти успіху.
- Військовослужбовець ЗСУ Орест Каракевич вважає, що у ситуації, яка склалася на цій ділянці фронту відійти від Лисичанська було єдиним правильним рішенням.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе