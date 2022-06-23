Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Прихована мобілізація. Окупанти вдаються нових вигадок для забезпечення прихованої мобілізації в Маріуполі. Наразі - через "працевлаштування у охоронну фірму". Пропозиції та заклики з’явились по всьому місту. Правда, ніхто не каже чоловікам, що охороняти прийдеться окопи на передовій", - наголосив він.

За словами Петра Андрющенка, прихована "мобілізація" зумовлена браком особового складу серед окупантів.

18 червня радник мера повідомив, що найближчим часом у Маріуполі окупанти планують "мобілізувати" засуджених.

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