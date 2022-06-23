У Маріуполі росіяни "мобілізовують" чоловіків під виглядом "працевлаштування в охоронну фірму", - радник мера
У Маріуполі окупанти розклеюють оголошення про працевлаштування в охоронну фірму, а насправді призивають чоловіків на фронт
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Прихована мобілізація. Окупанти вдаються нових вигадок для забезпечення прихованої мобілізації в Маріуполі. Наразі - через "працевлаштування у охоронну фірму". Пропозиції та заклики з’явились по всьому місту. Правда, ніхто не каже чоловікам, що охороняти прийдеться окопи на передовій", - наголосив він.
За словами Петра Андрющенка, прихована "мобілізація" зумовлена браком особового складу серед окупантів.
- 18 червня радник мера повідомив, що найближчим часом у Маріуполі окупанти планують "мобілізувати" засуджених.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе