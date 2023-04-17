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ПВК Вагнера могла завербувати 17 тисяч ув'язнених у 35 регіонах РФ, — ЗМІ

17 квітня, 2023 понедiлок
16:46
Війна з Росією окупанти крим

ЗМІ підрахували, що станом на початок 2023 року, в 35 регіонах Росії стало менше на 17 тисяч в'язнів - їх могли завербувати у ПВК Вагнера

Про це пише російське видання "Медіазона".

Видання зазначає, що Федеральна служба виконання покарань Росії з січня перестала публікувати дані про кількість в'язнів, проте журналісти змогли підрахувати приблизну кількість потенційних завербованих, завдяки сайтам 35 регіональних управлінь.

Відзначається, що статистичну інформацію про кількість ув'язнених публікують не всі російські регіони — у тому чи іншому вигляді дані доступні лише у 58 управліннях ФСВП. Видання також пояснює, що аби оцінити динаміку, окрім актуальних даних (на початок 2023 року) необхідна архівна інформація за перші місяці 2022 року, якої немає у відкритому доступі.

Найбільше ув'язнених зникло в Самарській області: на початку 2022 року в колоніях цього регіону перебувало 10,2 тисячі осіб, а на початку 2023 - лише 7,5 тисяч.  Багато в'язнів "зникли" у Челябінській області РФ - 1574 осіб, у Кіровській - 1153, та у Татарстані - 1040.

"Медіазона" поспілкувалася з ув'язненими декількох регіонів, аби підтвердити чи спростувати отримані дані. У Тульській області було підтверджено майже 1000 "зниклих" ув'язнених, у той час, як дані Красноярського краю підтвердити не вдалося.

ЗМІ також нагадує, що восени 2022 року з російських колоній зникло 23 тисячі людей

"Після цього ФСВП на якийсь час перестала публікувати статистику, а в січні відзвітувала, що тюремне населення перестало скорочуватися. З того часу оновлень не було. Проте стверджувати, що вербування припинилося, і 23 тисячі — це фінальна цифра, звісно, не можна", - йдеться у повідомленні.

  • Двоє ув'язнених росіян, які вступили до лав ПВК Вагнера і відправилися на війну проти України, зізналися у вбивстві понад 20 українських дітей і підлітків у Бахмуті і Соледарі.
Росія
Вагнергейт
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