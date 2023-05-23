Про це заявив на брифінгу представник державного департаменту Метью Міллер, пише "Радіо Свобода".

Сполучені Штати дізналися, що ПВК Вагнера прагне переправити іноземне обладнання до Росії через Малі, де вже присутні сили компанії.

За словами Міллера, США поки не мають інформації про те, що ПВК Вагнера завершив якусь угоду щодо закупівлі іноземної військової техніки, але додав: "ми уважно стежимо за ситуацією".

За його словами, Вашингтон запровадив санкції проти низки осіб та організацій, що підтримують військові операції ПВК Вагнера, і додав, що США скоро зможуть поділитися новими відомостями з цього приводу.