ПВК Вагнера пробує купити військове обладнання для війни в Україні через Малі, - держдеп
Державний департамент США 22 травня заявив, що російська група найманців ПВК Вагнера намагається приховати свої спроби придбати військову техніку в інших держав для використання у війні Росії проти України
Про це заявив на брифінгу представник державного департаменту Метью Міллер, пише "Радіо Свобода".
Сполучені Штати дізналися, що ПВК Вагнера прагне переправити іноземне обладнання до Росії через Малі, де вже присутні сили компанії.
За словами Міллера, США поки не мають інформації про те, що ПВК Вагнера завершив якусь угоду щодо закупівлі іноземної військової техніки, але додав: "ми уважно стежимо за ситуацією".
За його словами, Вашингтон запровадив санкції проти низки осіб та організацій, що підтримують військові операції ПВК Вагнера, і додав, що США скоро зможуть поділитися новими відомостями з цього приводу.
- Перед цим видання Financial Times повідомило, що підставна компанія ПВК "Вагнер" придбала тисячі захисних шоломів у Китаї наприкінці минулого року, попри санкції. Також Пригожин пропонував Україні здати позиції військ РФ в обмін за відступ від Бахмута.
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