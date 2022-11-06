Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин продовжує покладатися на засуджених для комплектації своїх сил. Попри це, він відмовився відповідати на запитання журналіста щодо вербування найманців у колоніях Красноярського краю.

Між тим, The Insider виявив, що понад 500 в’язнів, завербованих у загони Вагнера, померли за останні два місяці. Видання додає, що загалом ПВК Вагнера втратила в Україні від 800 до 1000 найманців, а засуджені складають значну частину групи Пригожина.

Українські спецслужби також раніше повідомляли, що багато інфікованих в'язнів заражають інших найманців ПВК Вагнера, на що Пригожин відповів, що не проводить дискримінації за ознакою хвороби.

25 жовтня українська розвідка повідомила, що у ПВК Вагнера масово набирають в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

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