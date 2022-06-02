П’ята частина українських біженців хоче залишитися в Литві – опитування

Про це пише LRT.

За даними опитування, проведеного Службою зайнятості, 17% українців, які зараз проживають в країні, планують залишитися, а 31% не визначилися зі своїми планами на майбутнє. Результати ґрунтуються на опитуванні 399 осіб.

"Ми почали працювати з українською цільовою групою три місяці тому. Обслуговуючи іноземних громадян, ми повинні ближче їх пізнати, з’ясувати їхні демографічні характеристики, очікування та плани на майбутнє", – йдеться у повідомленні Служби зайнятості.

Згідно з даними, більшість біженців, які перебувають на обліку в службі зайнятості, становили жінки 30-49 років, 27,1% – 40-49 років, 17,3% – молодь 16-29 років, 16,8" – українці віком від 50 років. Більш ніж кожен другий має вищу освіту.

Більшість біженців, 38%, прибули з центральної частини України, 26% зі сходу, 21% з півдня і 15% з півночі. Опитування показує, що більше третини жінок-біженок одружені. 64%, приїхали до Литви з неповнолітніми дітьми.

Під час опитування 87% респондентів сказали, що литовці їх дуже добре прийняли. На запитання, з ким вони обговорюють свої проблеми, більшість відповіли, що це члени сім’ї, друзі та знайомі, а менше звертаються за допомогою до державних установ чи громадських організацій.

Більшість із них хотіли знайти тимчасову роботу. Серед респондентів 45% знайшли роботу. Більшість із них задоволені умовами праці та атмосферою на роботі, а заробітною платою задоволений лише кожен другий. Невелика кількість українців цікавилися можливостями професійного навчання та навчання, а деякі були працевлаштовані за допомогою субсидій. Опитування проводилося у травні.

З початку повномасштабної війни до Литви прибуло майже 55 тисяч українців. З них понад 21 тис. – неповнолітні.

Станом на 5 травня у Литві працевлаштувався кожен третій з 28 тис. працездатних українських біженців.

14 травня ми повідомляли, що частина українських біженців повертається додому з Литви.

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